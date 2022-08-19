Sivas haber! Sivasspor-Malmö maç biletleri pazartesi günü satış çıkıyor

DG Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kağıt ve e-biletleri 22 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da satışa çıkacak.

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadelenin biletleri 22 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da satışa sunulacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacaktır. Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecektir. İnternet üzerinden alınacak biletlerin PDF çıktısı alınması gerekmektedir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün: 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS