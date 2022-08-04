Sivas haber: Sivasspor, Karlo Lulic'e kancayı taktı Gelen Sivas haberlerine göre DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti. DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Hırvat Karlo Lulic'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İtalya basını da Sivasspor'un İtalya ekibi Frosinone'de forma giyen Karlo Lulic ile ilgilendiğini yazdı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor İtalya Spor Haberler

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