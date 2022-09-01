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Sivas haber! Sivasspor galibiyet için hazırlanıyor

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Sivas haber! Sivasspor galibiyet için hazırlanıyor

Edinilen Sivas gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

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