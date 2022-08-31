Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haber: Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Spor Haberleri

Sivas haber: Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Sivas spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle start alan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Sivasspor Sivas Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title