Sivas haber: Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı Spor Haberleri Sivas spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle start alan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor Sivas Spor Haberler

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