Sivas haberi | Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor Spor Haberleri Sivas spor haberi: - Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. - Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor SİVAS - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 4. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar yarın İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Beşiktaş ile Sivasspor 29 Ağustos Pazartesi günü saat 20.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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