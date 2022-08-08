Sivas spor haberi | Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı Sivas haberler: Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 2. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Sivasspor maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp teslislerinde başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Sivasspor Adana Spor Haberler

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