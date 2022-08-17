Sivas haber! Sivasspor'a coşkulu uğurlama

Sivas haberine göre DG Sivasspor taraftarları, takımlarını İsveç'e meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı.

DG Sivasspor taraftarları, takımlarını İsveç'e meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sabah saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı. Bir grup taraftar ise, havalimanında takımlarını meşale yakıp ve tezahüratlarda bulunarak uğurladı. Takım otobüsünün önüne geçen ve fotoğraf çektiren taraftarlar, takımlarına olan desteğini tezahüratlarla sürdürdü.

Bazı taraftarlar ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla fotoğraf çektirerek, Malmö maçı için başarı dilediler. Takımlarına güvendiklerini söyleyen taraftarlar, İsveç'ten en iyi skorla döneceklerine inandıklarını da belirttiler. - SİVAS