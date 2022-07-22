Sivas haber... Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor Sivas spor haberi: Sivas Belediyespor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Sivas Belediyespor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Sivas Belediyespor, yarınki idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivas Spor Haberler

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