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Sivas haber: Sivas Belediyespor, Batman maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Sivas haber: Sivas Belediyespor, Batman maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas spor haberi: TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, pas ve şut çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, Batman Petrolspor karşılaşması için bugün gece karayoluyla Batman'a hareket edecek.

Batman Petrolspor ile Sivas Belediyespor arasında 1 Ekim Cumartesi günü Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Batman Sivas Spor Haberler

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