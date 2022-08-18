Sivas haber: Malmö-Demir Grup Sivasspor maçına doğru Sivas haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Malmö-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Yeni MalmöHakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Malmö-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Yeni Malmö Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya) Malmö : Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic. Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ömer Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt. Spor Kaynak: AA / Bilal Acar Sivasspor Malmö Spor Haberler

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