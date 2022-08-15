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Sivas haberleri... Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivas haberleri... Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivas haberleri... Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor Sivasspor Spor Haberler

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