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Sivas haberleri... Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

Spor Haberleri

Sivas haberleri... Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları devam etti

Sivas haberi... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş, bu maçın hemen ardından DG Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına başlamış ve ardından 2 günlük izin yapmıştı. Siyah-beyazlılar, bugün ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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