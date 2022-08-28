Sivas haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Sivas haber... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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