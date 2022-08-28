Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Sivas haberi: Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas haber... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title