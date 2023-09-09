Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü, Osmaniyespor maçına çıkamayacak

TFF 3. lig ekibi Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü, bugün sahasında karşılaşacağı Osmaniyespor maçına futbolcu lisansları yapılmadığı için çıkamayacak. Kulüp, lige -3 puan ile başlayacak.

TFF 3. lig ekibi Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü, bugün sahasında karşılaşacağı Osmaniyespor maçına futbolcu lisansları yapılmadığı için çıkamayacak.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Sivas'ı temsil edecek olan Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü, ligin ilk hafta karşılaşmasında bugün sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecekti. Sivas ekibi, futbolcuların lisans işlemlerini gerçekleştiremediği için müsabakaya çıkamayacak ve lige -3 puan ile başlayacak.

Kulüpten henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kısa sürede konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor. - SİVAS