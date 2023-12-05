Üye Girişi
Haberler

Sivas Dört Eylül Futbol'da Teknik Direktör ile Yollar Ayrıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig takımlarından Sivas Dört Eylül Futbol'da Teknik Direktör Teoman Koray Cinel ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cinel'e teşekkür edilerek başarılar dileyildi.

TFF 3. Lig de mücadele eden Sivas Dört Eylül Futbol'da, Teknik Direktör Teoman Koray Cinel ile yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Dört Eylül Futbol A.Ş teknik direktörü Teoman Koray Cinel ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza şimdiye kadar ki emekleri için teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Teoman Koray Cinel yönetimindeki Sivas Dört Eylül Futbol, ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Eylül Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title