Sivas Dört Eylül Futbol'da Teknik Direktör ile Yollar Ayrıldı

TFF 3. Lig takımlarından Sivas Dört Eylül Futbol'da Teknik Direktör Teoman Koray Cinel ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cinel'e teşekkür edilerek başarılar dileyildi.

TFF 3. Lig de mücadele eden Sivas Dört Eylül Futbol'da, Teknik Direktör Teoman Koray Cinel ile yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Dört Eylül Futbol A.Ş teknik direktörü Teoman Koray Cinel ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza şimdiye kadar ki emekleri için teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Teoman Koray Cinel yönetimindeki Sivas Dört Eylül Futbol, ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. - SİVAS