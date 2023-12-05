Sivas Dört Eylül Futbol'da, Teoman Koray Cinel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yasin Güleryüz getirildi.

Sivas Dört Eylül Futbol'da Teknik Direktör Değişikliği

Sivas Dört Eylül Futbol'da, Teoman Koray Cinel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yasin Güleryüz getirildi.

TFF 3. Lig'de oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 14. sırada bulunan Sivas 4 Eylül Futbol A.Ş'de alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Teoman Koray Cinel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yasin Güleryüz getirildi.

Bornova, Menemen, Göztepe ve Karşıyaka alt yapılarında çalışan Yasin Güleryüz hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Teoman Koray Cinel'in yerine başarılı teknik direktör Yasin Güleryüz getirilmiştir. Hocamıza yeni görevinden başarılar diliyoruz" denildi. - SİVAS