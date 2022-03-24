Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi - Haberler

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası'nı, mühendislik fakültesini 62-44 yenen tıp fakültesi kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası'nı, mühendislik fakültesini 62-44 yenen tıp fakültesi kazandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitemizde öğrenim gören öğrencileri spora teşvik etmek ve kurumsal aidiyeti güçlendirmek amacıyla fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları arası basketbol turnuvası düzenlendi.

Müsabakalara, veteriner, tıp, mühendislik, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve fen fakülteleri katıldı.

Turnuvanın finalinde mühendislik fakültesini 62-44 yenen tıp fakültesi, rektörlük kupasını kazandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, basketbol, Spor, Haberler

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