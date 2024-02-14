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Sivas Cumhuriyet Spor Bilimleri Fakültesi ÜNİLİG'te 3. oldu

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Sivas Cumhuriyet Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kulübü, Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG maçlarının üçüncüsünde Ordu Üniversitesi'ne yenilerek turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Sivas Cumhuriyet Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kulübü, Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG maçlarının üçüncüsünde Ordu Üniversitesi'ne yenilerek turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları Tokat'ta tamamlandı.

Heyecan dolu Voleybol Bölgesel Ligi maçları 13 grupta mücadele eden 79 kadın ve 85 erkek takımıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ı temsilen maçlara katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, turnuvayı 3. olarak tamamladı. Turnuvadan 3.'lük kupası ile dönen Sivas Cumhuriyet Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kulübü, 2 Mart'ta düzenlenecek olan Bölgesel Lig maçlarında boy gösterecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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