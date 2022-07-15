Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı Sivas Belediyespor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç'i kadrosuna kattı. Sivas Belediyespor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç'i kadrosuna kattı. TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Bursaspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımlarında forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ve genç oyuncu Yiğit Sevinç katıldı. Sevinç, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan 2. Başkan Karabal, "Yiğit Sevinç'e şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz. Anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kırıkkale Bursaspor Sivas Spor Haberler

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