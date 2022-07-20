Sivas Belediyespor, Furkan Sağman'ın sözleşmesini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor'un futbolcusu Furkan Sağman'ın kiralık sözleşmesini uzattı.
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivasspor'un futbolcusu Furkan Sağman'ın kiralık sözleşmesini uzattı.
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesinde transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig takımlarından Sivasspor'dan kiralanan genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Sağman için kulüp tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor Kulüp başkanı Hakan Genç ile futbolcu Furkan Sağman katıldı. Başarılı oyuncu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / Spor