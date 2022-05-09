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Sivas Belediyespor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas Belediyespor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Perşembe günü sahasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Perşembe günü sahasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

TFF 1. Lige çıkma ploy-off ilk maçında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını start verdi. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor arasında 12 Mayıs Cumartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor, Haberler

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