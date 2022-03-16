Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. Hafta maçında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürecek - SİVAS