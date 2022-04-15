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Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. hafta maçında Afyonspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik antrenman ile sona erdi.

Sivas Belediyespor, Afyon maçı için bugün akşam kara yolu ile Afyon'a gidecek.

Afyonspor ile Sivas Belediyespor arasında 17 Nisan Pazar günü Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 15.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Afyonspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Pazar, Sivas, Spor, Haberler

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