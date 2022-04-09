Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. hafta maçında Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik antrenman ile sona erdi.

Sivas Belediyespor ile Adıyaman Futbol Kulübü arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 15.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Futbol, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title