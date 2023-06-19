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Sivas Belediyesi yaz futbol okulu açtı

Sivas Belediyesi yaz futbol okulu açtı

Spor Haberleri

Sivas Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek ve yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Futbol Yaz Okulu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi tarafından çocuklara sporu sevdirmek ve yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Futbol Yaz Okulu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaz futbol okuluna katılan 750 çocuğun ilk antrenmanını yaptığını belirtti.

Yaz futbol okulunun önemine dikkati çeken Bilgin, "Kıymetli yavrularımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, sporu sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmenizi sağlamak amacıyla bu kursu düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından düzenlenecek basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, karate, sayokan ve tekvando kurslarının kayıtları ise bayrama kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor

Muhsin Yazıcıoğlu Sivas Belediyesi Futbol Spor Spor Haberler

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