SİVAS (İHA) - - Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a büyük destek!

Tüm biletleri belediye satın aldı

SİVAS - DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının tüm biletleri, Sivas Belediyesi tarafından alındı ve taraftara ücretsiz dağıtacak.

Sivas Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'a destek olarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla heyecan dolu rövanş maçının tüm biletleri toplu bir şekilde satın alındı. Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla biletlerin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Yayınlanan videoda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tüm taraftarı stadyuma davet ederek, "Haydi Yiğidolar, şimdi şehrimizin markası Sivasspor'umuza destek zamanı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Sivasspor'umuza destek sizden biletler bizden. Biletlerinizi bilet satış noktalarından ücretsiz temin edebilirsiniz. Unutmayın siz yoksanız, bir eksiğiz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında 11 Mayıs Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan heyecan dolu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.