- Sivas, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

SİVAS - Sivas'ta gerçekleştirilecek olan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak.

Şampiyona öncesi, Tarihi Valilik Binası Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

Yarın gerçekleştirilecek olan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'na tüm Sivaslıları davet eden Vali Dr. Yılmaz Şimşek, yarışların son derece önemli olduğunu vurguladı. Şimşek, "Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İlimiz daha öncesinde birçok branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı. Bugün ise atletizm branşında Balkan şampiyonası düzenlenecek olup, bu organizasyonun sevincini yaşıyoruz şehir olarak. Balkan Şampiyonası ulusal spor organizasyonları açısından ülkemizde önemli bir marka haline gelen ilimizi uluslararası organizasyonlar bakımından da güçlü bir aday haline getirecektir. Bu şampiyonaya ülkemiz başta olmak üzere Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna ülkelerinden sporcular katılım sağlayacaktır. Şampiyona bugün saat 19.00'da Kongre Müzesi etkinlik alanında, açılış seremonisiyle başlayacak olup yarın gün boyunca devam edecektir. Yarışmalar atletizm sahasında yapılacak olup madalya seremonisi yarın akşam saat 19.30'da Buruciye Medresesi'nde gerçekleştirilecektir. Balkan Şampiyonası uluslararası arenada spor altyapımızın tanınması açısından da şüphesiz büyük önem taşıyor. İdareci, antrenör, sporcu ve diğer spor personelleriyle birlikte 367 kişinin katılacağı şehrimizin uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm şampiyonanın şehrimizin yakaladığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bundan sonra da tüm branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya şehrimiz devam edecektir. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sportmence, centilmence yarış temenni ediyorum. Tüm halkımızı da bu önemli ve keyifli müsabakaları izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Hilmi Bilgin : "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, sporculara başarılar dileyerek, "Şehrimiz önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunlar şehrin tanıtımı açısından vizyon vermek açısından, şehirde sporla ilgilenen gençlerin daha motive olması açısından çok çok önemli organizasyonlar. Tüm halkımızı organizasyonu izlemeye davet ediyorum. Sivas'a yakışır, Sivas'ın misafirperverliğini gösterir bir organizasyonlarla birlikte Sivas'ın ulusal ve uluslararası camiada tanınırlığını bilinirliğini arttırma noktasında güzel bir iki günü birlikte geçirmiş olacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar: "Sivas'ta güzel bir organizasyon olacak"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Sivas'ta önemli bir organizasyon düzenlendiğini ifade ederek, "Bir önceki Balkan Şampiyonası'nda atletizm milli takımımız olarak 19 madalya almışız. Burada da inşallah 19 madalyayı geçip bir üstüne çıkmak istiyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak son 10 yıllık dönem içerisinde alınan madalyalar cumhuriyet tarihimizdeki alınan madalyaların yaklaşık 100 katı fazlası. Bu bizim altyapılarımızın ve devletimizin altyapıda yapmış olduğu yatırımların bir karşılığı. Ülkemizin medeni iftiharı ve şu an bakan yardımcımız olan Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Çünkü bu yarışın Sivas'a verilmesi için özel bir gayreti oldu. Özel bir desteği oldu. Ben İnşallah Sivas'ta güzel bir organizasyon olacak. İlk defa bir Balkan Şampiyonası yapılıyor atletizm için" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.