Şişlispor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Haberler

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Şişlispor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

AA - Emrah Oktay - Spor
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Şişlispor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi şampiyonu Şişlispor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi.

2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi şampiyonu Şişlispor'un UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul temsilcisi, UEFA'nın merkezi Nyon'da gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kura çekiminde Stuttgarter Futsal 2020 (Almanya), Örebrö (İsveç) ve Georgians (Gürcistan) takımları ile birlikte F Grubu'nda yer aldı.

Almanya temsilcisi Stuttgarter Futsal 2020'nin ev sahipliği yapacağı ön eleme turu müsabakaları 23-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tek devre lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Şişlispor, grubunu lider bitirip eleme turu B aşamasında oynama hakkı elde ederse, 5. Grup'ta Mostar (Bosna Hersek), Araz Nahçivan (Azerbaycan) ve ön eleme turu D grubu lideri ile mücadele edecek. Müsabakalar 25-30 Ekim'de Mostar'ın ev sahipliğinde Bosna Hersek'te oynanacak.

Eleme turu B aşamasında gruplarını lider bitiren takımlar Elit Tur müsabakalarında mücadele etme hakkı kazanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

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