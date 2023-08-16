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Şişli'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Cezai İşlem

Spor Haberleri

Şişli'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, 8 sürücüye toplamda 7 bin 608 TL para cezası kesildi.

Şişli'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, 8 sürücüye toplamda 7 bin 608 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 8 sürücüye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 7 bin 608 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trafik Şube Müdürlüğü Şişli Spor Haberler

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