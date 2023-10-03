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Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı. Havadan dron destekli yapılan denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan 6 sürücüye 5 bin 706 lira para cezası kesildi.