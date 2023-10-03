Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı. Havadan dron destekli yapılan denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan 6 sürücüye 5 bin 706 lira para cezası kesildi.
Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda iki noktada denetim noktası oluşturdu.
Havadan dron destekli yapılan denetimde, kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Kırmızı ışık ihlali yapan 6 sürücüye 5 bin 706 lira para cezası kesildi.