Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin belgeleri incelendi ve kırmızı ışık ihlali yapan 7 sürücüye 951'er lira para cezası kesildi. Ayrıca emniyet kemeri ve kask takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sınıfına uygun sürücü belgesiyle araç kullanan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, plakasız araç kullanan sürücülere toplamda 47 bin 243 lira ceza verildi. Uygulama sırasında iki motosiklet de trafikten men edildi.