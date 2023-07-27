Sırp Taraftarların Irkçılık İçeren Koreografisi Kosova'da Tepkiyle Karşılandı

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile İtalya'nın Fiorentina takımı arasında oynanan hazırlık maçında, Sırp taraftar grubu 'Delije' tarafından düzenlenen koreografi içinde yer alan ırkçılık içerikli mesaj, Kosova tarafından tepkiyle karşılandı.

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile İtalya'nın Fiorentina takımı arasında oynanan hazırlık maçında, Sırp taraftar grubu "Delije" tarafından düzenlenen koreografi içinde yer alan ırkçılık içerikli mesaj, Kosova tarafından tepkiyle karşılandı.

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynana maç sırasında açılan koreografi içinde "Ordu Kosova'ya döndüğünde" ifadelerinin kullanılmasına tepki göstererek, "Sırbistan'da medya, spor, sanat, kültür ve bilim, propaganda araçları olarak kullanılıyor. Bu durum, şiddetin, terörün, gerilimin ve savaşın körüklenmesine yol açıyor. Tüm bunlar yaşanırken, tribünlerde (Sırbistan Cumhurbaşkanı) Aleksandar Vucic de vardı. Vucic'in herkesin önünde söyleyemediği veya söylemek istemediği mesajları, Delije grubuyla aktarması, sık yaşanan bir olay." ifadelerini kullandı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da Sırbistan'ın 'değişmeyen zihniyetini açıkça gösterdiğini' vurguladığı paylaşımında, "Stadyumlardan gelen savaş tehditlerine, uygun cezalar vermeye davet ettiğimiz uluslararası futbol kurumları, karşı çıkmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kosova Futbol Federasyonu ise yayımladığı bildiride, Sırp taraftarların eylemini "skandal ve savaş çığırtkanlığı" olarak niteledi.

Bildiride, "Kosova Futbol Federasyonu, bu olay hakkında resmi şikayette bulunarak UEFA'nın yönetmelik ve ilkelerine uygun hareket etmiştir. Gelecekte, bu tür şovenist eylemlerin ve benzeri provokasyonların önüne geçilebilmesi adına UEFA'dan bu vakayı acilen soruşturmasını, Kızılyıldız Kulübü ve taraftarları hakkında sıkı önlemler almasını talep ettik." görüşlerine yer verildi.

Sırp taraftar grubu "Delije", dün oynanan hazırlık maçında, arka planda Sırp bayrağı eşliğinde "Ordu Kosova'ya döndüğünde" ifadelerinin yanı sıra büyük bir tankı gösteren bir koreografi düzenlemişti.