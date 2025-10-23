Sırp Hakem Uros Nikolic, Suç Örgütü Bağlantısı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Avrupa Ligi'nde de görev alan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı ve hakemlik görevinden uzaklaştırıldı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Nikolic'in, basketbol hakemliği görevini geçici olarak yerine getirmesinin yasaklanmasına yol açabilecek bir ihlal gerçekleştirdiğine dair makul şüphe nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Sırp basını ise hakemin evinde 250 bin avro bulunduğu ve suç örgütüyle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.