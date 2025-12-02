Şırnaklı Sporcular Uluslararası Başarılarıyla Göz Kamptı

Katıldıkları uluslararası yarışmalarda altın ve bronz madalya elde eden Şırnaklı sporcular, Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında Nurselen Yalgettekin (48 kilo) altın, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) güreş branşında Sinan Sadak bronz, Murat Saçan'ın da aralarında bulunduğu atletizm erkek bayrak takımı bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ardından memleketlerine dönen Yalgettekin, Sadak ve Saçan, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan İverendi, İdil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Siren, antrenörler ve gençler tarafından çiçeklerle karşılandı.