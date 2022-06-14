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Şırnaklı sporcular Türkiye birincisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şırnaklı sporcular Türkiye birincisi

Şırnaklı sporcular Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan yıldızlar Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şırnaklı sporcular Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan yıldızlar Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci oldu. Turnuvadan 3 kupa 30 madalya ile dönen minik sporcular ülkemizi temsil edecek.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü okullar arası Türkiye Şampiyonası'na Rize'nin Ardeşen ilçesinde katıldı. Cemil Gökçe ortaokulu adına katılan kız, erkek ve karma takımlar 13 ilden gelen 200 sporcuya karşı mücadele verdi. Fırtına Deresi'ndeki yapay parkurda zamana karşı kürek çeken sporcular, karma kategorisinde 1'inci, kız ve erkek kategorilerinde de 4'üncü oldu.

Serdar Gükçe: "Azimli sporcularımız olduğu sürece başarıdan başarıya koşacağız"

Kulüp başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Serdar Gükçe, 10-13 Haziran tarihleri arasında kenti temsilen katıldıkları şampiyonada karma takımında Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gükçe, "İnşallah azimli sporcularımız olduğu sürece başarıdan başarıya koşacağız. Bizlere her anlamda destek olan yanımızda olan kıymetli Beytüşşebap Kaymakamımız Hasan Uğuz ve Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Abdullah Ayar'a çok teşekkür ederim. Ülkemizi temsil etmek için yarından itibaren antrenmanlarımıza başlayacağız" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapılacak olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan minik sporcular, 3 kupa ve 30 madalya ile memlekete dönüyor. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Ardeşen Rize Spor Haberler

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