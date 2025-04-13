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Şırnaklı Sporcular Boks Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü Oldu

Şırnaklı Sporcular Boks Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Karabük'te düzenlenen 2025 Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonasında Şırnaklı sporcular Ömer Sabaz ve Nurullah Utaş, Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Karabük'te yapılan 2025 Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonasında Şırnaklı 2 sporcu Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Karabük'te düzenlenen 2025 Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonasında Şırnak adına mücadele eden Ömer Sabaz ile Nurullah Utaş Türkiye üçüncüsü oldu.

Şırnak'tan 9 erkek ve 1 kadın sporcunun katıldığı Türkiye A Gençler Liseler Arası Boks Şampiyonasında Şırnak adına turnuvaya katılan Cizre Spor Lisesi Öğrencisi Ömer Sabaz (+91 kilo) ve Silopi Şehri Nuh Anadolu Lisesi Öğrencisi Nurullah Utaş (51 kilo) Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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