Şırnaklı milli halterci dünya şampiyonluğuna göz kırpıyor

- Şırnaklı milli halterci gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

ŞIRNAK - Şırnaklı milli sporcu Harun Algül, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek. Amcasını örnek alan milli halterci, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli madalyalar elde eden eski milli halterci İsmet Algül'ün yeğeni Harun Algül (20), amcasının başarılarından etkilenerek 5 yıl önce haltere başladı. Çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Algül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 21-26 Temmuz'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda koparmada 103, silkmede 123 ve toplamda ise 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

Algül, kariyerine yeni başarılar eklemek için 1-30 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya almak için Gençlik Spor İl Müdürlüğü halter salonunda antrenmanlarını devam ettiriyor.

Avrupa Halter Şampiyonu Harun Algül, "Romanya Bükreş'te düzenlenen gençler ve U23 halter yarışmasında Avrupa şampiyonu oldum. Gururluyum. Memleketimi ülkemi güzel bir şekilde gururlandırdım. Hocalarımın emekleri var üzerimde. Hayalimde vardı Avrupa şampiyonası. Madalya alarak, döndüğüm için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim dünya gençler yarışması var. Allah'ın izni ile orada da güzel çalışıp iyi dereceler alacağıma inanıyorum" dedi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü halter salonunda halter çalışmalarını sürdüren Eylül Ceylan da, "2 yıldır sporla uğraşıyorum. Arkadaşlarımın tavsiye ve destekleri ile geldim buraya. Daha önce kadınlar gelmiyordu. Çok fazla ön yargı vardı. Bende o ön yargıları kırmak için geldim buraya. Öyle bir şeyin olmadığını, ön yargıların aslında bir uydurma olduğunu göstermeye geldim. Çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. O ön yargıları kırmak için yapacağım her şeyi. Avrupa şampiyonu arkadaşlarım var. Onların da destekleri ile antrenörlerimin destekleri ile iyi yerlere geleceğim" diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hüseyin Ölgen ise, "Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde halter antrenörüyüm. 266 lisanslı sporcumuz var. Türkiye'de neredeyse lisans sayısında birinci sıradayız. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Günde ortalama 6-7 saat hata 8 saati bulan antrenmanlarımız sürüyoruz" şeklinde konuştu.