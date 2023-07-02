Şırnak'ın Cizre ilçesinde açılan ücretsiz tekvando kursunda kadınlar ve genç kızlar, kendilerini hırsızlık, kapkaç ve taciz olaylarına karşı savunmayı öğreniyor. Kadın sporcuların Türkiye dereceleri elde ettiği belirtilirken, kursa katılan kadınlar hem kendilerini korumayı öğreniyor hem de form tutuyor.

- Şırnaklı kadınlar tekvando öğreniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Kadın Merkezi'nde kadınlar ve genç kızlar, açılan tekvando kursunda hırsızlık, kapkaç ve taciz olaylarına karşı kendilerini savunmayı öğreniyor.

Cizre Belediyesi Nur Kadın Merkezi, kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları ve spora teşvik amacıyla kadınların katılımına uygun ücretsiz tekvando kursu açtı. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Cizre Belediyesi Nur Kadın Merkezinde antrenör eşliğinde çalışma imkanı bulan kadınlar, tekvando yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de form tutuyor.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kadın sporculara büyük önem verdiklerini, onların da sporda çok önemli bir yer tutuğunu söyledi.

Kadın sporcularının Türkiye birinciliği elde ettiğini belirten Ayar, "Bizim öncelikli başarımız arasında şampiyonluğun yanı sıra milli takıma sporcu kazandırmak. Bu sayıyı artırmanın peşindeyiz. Tekvando da, jimnastikte de, hem gençlerde hem miniklerde Türkiye dereceleri bizleri gururlandırdı" dedi.

Nur Kadın Merkezi Koordinatörü Süheyla Ayan, merkezde şu an 16 kursları olduğunu ve tekvandoya gelen kadın öğrencileri olduğunu dile getirdi.

Kızların tekvando öğrendiğini aktaran Ayan, "Burada kendini dışarda nasıl koruyabilecek, dışarda olan olaylardan dolayı kadınların kendilerini koruyabilmeleri için burada tekvando kursu açtık. Özellikle Cizre'deki Nur Kadın Merkezimize gelen öğrencilerimiz çeşitli branşlarda dereceye giriyorlar" diye konuştu.

Tekvando Antrenörü Gülcan Bağcık ise, her yıl yaklaşık 200 ile 300 öğrenci yetiştirdiklerini belirterek, "Bu yıl derecelerimiz çıkmaya başladı. Buradaki amacımız kız çocukları sokaktaki tehlikelerden kendilerini koruyabilsinler. Sokaktaki kötü alışkanlıklar yerine kendilerine spor ile enerjilerini güzel ve faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kursa katılan Alya Aslan da, tekvandoya katılarak kentini gururlandırmak istediğini kaydederek, "Bu spora başladığımdan itibaren çok sevmeye başladım ve bırakamadım. Kendimi dışardaki etkenlerden dolayı korumak içinde bu sporu yapıyorum. Hırsızlık, kapkaç olaylarından kendimi korumak için bu tekvandoya başladım" ifadelerine yer verdi.

Tekvando kursuna katılan Melisa Keser, dışarıdaki tehlikelerden korunmak için tekvandoya başvurduğunu söyleyerek, "Tekvando sporunu çok seviyorum ve artık Cizreli kızlarda bu sporu sevmeye başladı" dedi.