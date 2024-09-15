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Şırnaklı Halterci Harun Algül, Türkiye Şampiyonu Oldu

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Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı sporcu Harun Algül, 55 kiloda Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Mevlan Özen ise 61 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında 220 sporcu arasında Şırnaklı Harun Algül 55 kiloda Türkiye şampiyonu olurken Mevlan Özen ise Türkiye 3"sü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 11-15 Eylül tarihleri arasında Konya'da yapılıyor. Binlerce sporcu merkez Karatay ilçesinde yer alan Spor ve Kongre Merkezi'nde madalya mücadelesi veriyor.

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonaya büyükler kategorisinde 220 erkek, 168 kadın, 388 sporcunun yanı sıra 61 kulüp katılıyor.

Konya da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter şampiyonasın da Şırnaklı Halterci Harun Algül 55 kilo sikletinde koparmada 103, silkmede 116 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter şampiyonasın da yarışan bir diğer sporcu Mevlan Özen ise 61 kilo sikletinde koparmada 104, silkmede 118 kilo ile Türkiye üçüncüsü oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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