Şırnaklı Cimnastikçilerin hedefi milli takım

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için ter döküyor.

Şırnak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan yetenek taramasının ardından ihtiyaç duyulan kurslar birer birer açılıyor. Geçen yıl Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü, Türkiye dördüncülüğü elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman yapan sporcular, milli takım için Türkiye elemelerine hazırlanıyor. Cimnastik antrenörü Kadir Taşar, bin 400 lisanslı sporcuları olduğunu, okul döneminde yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

6 yıldır Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim verdiğini belirten Taşar, "Yaklaşık bin 450 lisanslı sporcumuz var. Şu anki hedeflerimiz parkur branşında milli takıma sporcu kazandırmak. Elimizdeki sporcuların dereceler elde edip, milli takıma en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyoruz. Sporcularımızı ilk etapta milli takım kamplarına yollamak. Ondan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına en güzel şekilde parkur branşında ülkemizi temsil etmek" dedi.

Cimnastikte hem gençlerde hem miniklerde Türkiye dereceleri kendilerini gururlandırdığını ifade eden Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, bunların çok gurur verici gelişmeler olduğunu dile getirdi.

"Onlar bu başarıları kazandıkça diğer arkadan gelen gençlere, sporcu adaylarına rehber, örnek oluyorlar" diyen Ayar, "Sayıların artmasında bu başarıların da büyük katkısı var. Bizde bu başarılara aracı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Tesislerimiz Türkiye standartların üstünde. Gerek cimnastik, halter, gerekse diğer salonlarımızın hiçbir eksiği yok hatta fazlası var" diye konuştu.

6 yıldır parkur ve cimnastik sporcusu olduğunu aktaran Ensar Balık, "Geçen yıl parkur yarışmasında yıldız erkeklerde birinci oldum. Bu yıl ise hedefim genç erkeklerde birinci olmak, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi en güzel şekilde gururlandırmak" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK