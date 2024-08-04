Şırnaklı Asmin Çabas Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı
Şırnaklı Asmin Çabas, Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı ve bugün Romanyalı rakibi Alessia Onofrasi ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Şırnaklı Asmin Çabas, Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı. Çabas bugün Romanyalı rakibi Alessia Onofrasi ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boksa Şampiyonası'nda Cizre Sporl Lisesi 9. sınıf öğrencisi Asmin Çabas son 16 turunda Romanyalı rakibi Alessia Onofrasi ile ringe çıkacak. Asmin Çabas ve Alessia Onofrasi karşılaşması bugün saat 19.00'da yapılacak. - ŞIRNAK