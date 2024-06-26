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Şırnak ve Siirt'te Vatandaşlar Milli Maçı Dev Ekranlardan İzledi

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Şırnak ve Siirt'te düzenlenen organizasyonlarla vatandaşlar, Türkiye'nin Çekya ile oynadığı maçı dev ekranlardan izledi. Milli takım forması giyen taraftarlar, açık havadaki heyecanı dronla görüntülendi. Etkinliklere valiler, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Şırnak Valiliği ve Belediyesi organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu.

"Cumhuriyet Meydanı'nda Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi.

Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

??????? Siirt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Milli takım forması giyen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte açık alanda milli maç izlemenin keyfini yaşadı.

Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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