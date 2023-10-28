Şırnak temsilcisi RAMS Global Cizre Belediyespor'da Ali Berke Sağır ameliyat oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Şırnak temsilcisi RAMS Global Cizre Belediyespor'da, smaçör oyuncusu Ali Berke Sağır'ın ameliyat olduğu duyuruldu.

Yeşil-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Axa Sigorta Voley maçları öncesinde sakatlık yaşayan Ali Berke Sağır'ın ön çapraz bağlarında başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz ve şehrimiz adına sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce daha güçlü döneceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.