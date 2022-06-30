Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı

81 ilde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılışı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, il protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılışı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, il protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'ın adını sportif faaliyetlerle duyurmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan "Şırnak sporun şehri oluyor. Birbirinden farklı bir çok sportif aktivite gerçekleşiyor. Biz de üniversite olarak her zaman gençlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Rektör Şırnak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title