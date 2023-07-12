Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi. 48 bin 270 aktif lisanslı sporcu bulunan kentte, 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı da 7 yılda yaklaşık 10 kat artarak 77 bine ulaştı.

- Şırnak'ta huzur ortamının sağlanmasıyla aktif lisanslı sporcu sayısı 48 bini geçti

Şırnak'ta lisanslı sporcu sayısı 7 yılda 10 kat arttı

ŞIRNAK - Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamında çocuk ve gençler spora yöneldi. 48 bin 270 aktif lisanslı sporcu bulunan kentte, 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı da 7 yılda yaklaşık 10 kat artarak 77 bine ulaştı.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı Şırnak'ta hayatın her alanına olumlu yansıdı. Kentte binlerce çocuk ve genç, spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve futbol sahalarında sporla buluşuyor, antrenörlerin gözetiminde yeteneklerini keşfediyor. 30 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren tesislerde spor yapılan Şırnak'ta 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı 7 yılda 77 bine yükseldi. Kentte gençler spordaki hedeflerini gerçekleştirmek için ter dökerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da artan talep üzerine mevcut tesislere ek olarak yeni spor tesisleri için çalışmalarını sürdürüyor.

"Şırnak'ta büyük bir potansiyel var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte huzur ortamıyla spor tesislerinin kurulduğunu, binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını söyledi. Şırnak'ta 77 bin lisanslı sporcu bulunduğunu, bunlardan 48 bin 270 aktif sporcu olduğunu belirten Ayar, "Şırnak'ta büyük bir potansiyel var. Dikkat çeken bir sporcu sayısı artışımız var. Buda kentteki başarılı spor alanlarına yansımış durumda. Biz, gençlerimizi oluşan huzur ortamında sporla buluşturmayı ilke edindik ve sporla buluşturduk. Bu kapsamda çok sayıda aileye indik, görüşmeler yaptık, evlerine gittik ve antrenörlerimizi tüm okullara yönlendirdik. Bunun akabinde onları kurumlarımıza tesislerimize çekebilmeyi başardık. Geldiğimiz noktada ise aktif sporcu sayısında nüfusumuza göre Türkiye birinciliğini yakaladık." dedi.

"Toplamda 77 bin sporcu sayısına sahibiz"

Şu an 48 bin 270 aktif sporcu sayısı olduğunu aktaran Ayar, "Toplamda 77 bin sporcu sayısına sahibiz. Buda Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. Gençlerimiz tesislerimizdeki 30 branştaki spor faaliyetlerinden yararlanmakla birlikte spor faaliyetlerinde çok iyi noktalara geldiklerini biliyorlar. Amacımız sporun genel tanımı olan fiziksel ve zihinsel olarak bir yere taşımak. Yani spor, çocuklarımızı bütün kötü alışkanlıklarda ve doğal olarak vatanına milletine faydalı birer fert olma yolunda rol alıyor. Amacımız bu sayıları çok daha yukarılara çekmek, bunun daha yeterli olmadığına inanıyorum. Sporla buluşturabileceğimiz çok kişi var bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.