Şırnak'ta Gençlere Yüzme Öğretme Projesi Devam Ediyor

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018'de başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yılki hedefi 25 bin gence yüzme öğretmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018'de başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' Şırnak'ta hız kesmeden devam ediyor. Proje ile bugüne kadar 10 yarı olimpik havuzla ile 85 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Proje ile yüzme bilmeyen kimsenin kalmadığı bir Şırnak hedeflenirken, daha sağlıklı ve aktif bir yaşamın kapıları aralanıyor.

2023-2024 sezonunda 16 bin kişiye yüzme öğrettiklerini, 2024-2025 sezonda ise hedeflerinin 25 bin kişiye ulaşmak olduğunu ifade eden Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin bakanlığın pilot projesi ve çokta faydalı olduğunu söyledi. Son 6 yılda 80 bin civarında çocuğun yüzmeyi öğrendiğini aktaran Ayar, "Geçen sene sadece 16 bin 500 gencimiz ilk defa yüzmeyi öğrendiler. Hedefimiz bu sene en az 25 bin. Çünkü 10 tane havuzumuz var. 5'i kapalı 5'i açık olmak üzere. 17 antrenör, 23 can kurtaran var. Bakanlığımız, 2024 yılını hareketlilik yılı olarak ilan etti. Tüm personelimiz hazırlıklarını yaptı. Havuzlarımız çok iyi durumda" dedi.

Milli takım yetkilileri ile diyalog halinde olduklarını ve hedeflerinin milli takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu belirten Ayar, "Milli takıma şu an 1 sporcumuz seçilmek üzere, barajları geçmiş durumda. 10'a yakın sporcumuzda yakın zamanda milli takımlarımızda kendini gösterecek. Tabi bu arada engelli bireylerimizde yoğun bir şekilde havuzlarımızdan faydalanmaktadır. Yürümekte zorlanan engelli çocuklarımız bugün havuzlarımızda başarılı bir şekilde yüzmekteler. Kendi kategorilerinde onları da milli takıma empoze etmeye çalışıyoruz. Yetkililer ile de diyalog halindeyiz" diye konuştu.

Havuzlardaki bu ilginden dolayı boğulma vakalarını da neredeyse sıfıra düştüğünü ifade eden Ayar, "Çünkü nehirlerimizde, akarsularımız da, özellikle Cizre'de de bunu çok yakından görüyorduk. Ama son 2 yılda bakanlığımızın hamleleri ile beraber yok denecek kadar az. Bunun da önüne geçilmiş oldu. Çocuklarımız bir yandan yüzerken, diğer yandan güvenlik içinde kontrol ve tedbir içinde antrenörlerimiz ile birlikte hem de bilimsel olarak yüzmeyi öğrendiler. Öğrenmeye de devam edecekler. Bu manada bakanlığımızın çok büyük önem arz ediyor bu çalışmaları. Şırnak'ta, ben eminim ki Türkiye'nin genelinde de havuzlar aktifleştikçe boğulma vakaları da neredeyse bitecek" şeklinde konuştu.

Hasan Çelik: "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Hasan Çelik, projenin başarıyla devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yıl daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Çelik, "Biz, her sene il ve ilçelerimiz dahil Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde haftanın 5 günü sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar çocuklara, gençlere, kızlar ve kadınlara yüzme eğitimi veriyoruz. İlçelerimiz dahil geçen sene 2023-2024 sezonu içerisinde yaklaşık 16 bine yakın sporcumuza, öğrencilerimize, yetişkinlerimize yüzme eğitimi verdik. Bu sene de şuanda 1 ay içerisinde bine yakın kaydımız var ve bu kayıtlara şuanda devam ediyoruz. Projemiz yaz kış devam ediyor. Ama yazın gelmesi ile, okulların kapanmasıyla sayımız yazın daha fazla oluyor. Geçen seneki yaş kategorimiz, 6 ila 30 yaş arasıydı. Bu sene 4.5 yaşındaki öğrencilerimizi çocuklarımızı da projeye dahil edip onlara eğitim veriyoruz. Buradaki amacımız hem merkez olsun, hem de ilçelerimiz olsun çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek, spor bilincini oluşturmak" ifadelerinde bulundu.

5 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gördüğünü ve aldığı eğitimler ile milli takıma seçilmeyi hedeflediğini belirten yüzme öğrencisi Muhammed Enes Ulusoy, "Haftanın 5 günü yüzme eğitimi görüyoruz. Yüzme eğitimlerinde hocalarımız bizlere çok iyi şeyler öğretiyorlar. Mutluyuz buraya geldiğimiz için. Yarışmalarda başarı kazanmak için yüzme eğitimi alıyoruz. Burada mutluyuz. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Triatlonda veya yüzme branşında milli takıma seçilmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK