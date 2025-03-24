Şırnak'ta Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları Şırnak'ta başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta başlayan müsabakalara Şırnak, Van, Şanlıurfa, Siirt, Muş, Iğdır, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Hakkari, Batman ve Bitlis'ten 62 kız ve 62 erkek sporcu katılıyor.

Şırnak Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, gazetecilere, 12 ilden genç kategoride 12 kız ve 11 erkek toplam 130 sporcunun turnuvada ter döktüğünü söyledi.

Çekişmeli müsabakaların oynandığını ifade eden Batak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa okul sporları 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılan tenis bölge müsabakalarında buraya 12 ilimiz katılım sağladı. Burada çok güzel müsabakalar devam ediyor. Özellikle buradan çıkan 4 kız takımı ve 4 erkek takımı Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Ankara'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Gelen misafirlerimiz memnun. Misafirlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. 12 kız, 11 erkek takımı olmak üzere toplam 130 sporcu. Bunların yanında idareci ve antrenörlerimiz toplamda 180 misafirimiz şu an burada yer alıyor" dedi.

Batak, bugün bir kısım final maçlarının, yarın da bir kısım final maçlarının ardından turnuvanın son bulacağını söyleyerek, "Her şey çok güzel gidiyor. Misafirlerimiz memnun, bizde memnunuz. Böyle turnuvaların ilimizde yapılmasından çok memnunuz. Bakanlıklarımıza ve il müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Halkımızdan da isteğimiz, böyle güzel turnuvaları kaçırmasınlar, gelip izlesinler. Buraya gelip eğitim görsünler, çocuklarını getirsinler eğitimler verelim. Tecrübeli hocalarımız eşliğinde onlara tenisi öğretip Türkiye adına güzel işler yapmaya çalışsınlar. En önemli amacımız, son zamanlarda çocuklarımız, gençlerimiz özellikle teknoloji bağımlılığı bayağı arttı. Bu teknoloji bağımlılığından birazcık olsa onları uzaklaştırmak için de bu güzel tesisleri değerlendirsinler. Gelip burada spor yapsınlar. Hayatlarını güzelleştirsinler. Teknoloji yerine spor yapsınlar" diye konuştu.

Diyarbakır'dan tenis turnuvası için Şırnak'a gelen Zeynep Oğrak, "Çok güzel bir turnuva oluyor. Bu aşamayı geçtikten sonraki hedefimiz Türkiye finalleri. İnşallah başarırız" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK