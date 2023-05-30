Şırnak'ta Galatasaray taraftarları araç konvoylarıyla şampiyonluk kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Şırnak'ta da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı, meşale yakarak, siren çaldı ve sevinç tezahüratları attı.