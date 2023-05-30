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Şırnak'ta Galatasaray taraftarları araç konvoylarıyla şampiyonluk kutladı

Şırnak'ta Galatasaray taraftarları araç konvoylarıyla şampiyonluk kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Şırnak'ta da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı, meşale yakarak, siren çaldı ve sevinç tezahüratları attı.

- Şırnak'ta taraftarlar araç konvoylarıyla kutlama yaptı

ŞIRNAK - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Maçın ardından Şırnak'ta da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesi, Şırnak'ta coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.

Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak, siren çaldı, geç saatlere kadar sevinç tezahüratları atarak, şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Tragger Şırnak Spor Haberler

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