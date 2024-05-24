Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta gerçekleştirilen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Turnuvada birincilikleri Talha Emin Bulut ve Duru Arslan elde etti. Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, turnuvanın başarılı geçtiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Şırnak'ta düzenlenen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı "3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda tek erkek ve kızlarda final karşılaşmaları yapıldı.

Tek erkeklerde birinciliği Talha Emin Bulut, tek kızlarda ise Duru Arslan elde etti.

Çift erkeklerde Talha Emin Bulut-Doruk Ünsal, kızlarda ise Duru Arslan-Dila Biyce Dönmez birinci oldu.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve protokol üyeleri, final maçlarını takip etti.

Ayar, burada yaptığı konuşmada, kentin artık sporla anıldığını, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen tenis turnuvasının centilmenlik içerisinde geçtiğini söyledi.

Şırnak'ın güzelliklerini ve misafirperverliğini de turnuvada gösterdiklerini dile getiren Ayar, "Cudi Cup artık bir marka oldu. Turnuvanın devamı gelecektir. Cudi tenisi çok sevdi, misafirlerimiz de burayı sevdi. Her açıdan güzel bir turnuva oldu. Katılım gösteren bütün sporculara, hakemlere, sporcuların ailelerine, paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tek erkeklerde ve çiftlerde birinci olan Talha Emin Bulut, iki kategoride şampiyon olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Karşılaşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 14 yaşına giren İrlandalı sporcu Brody Lee Stafford'un doğum gününü saha ortasına getirilen pasta ile kutladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA / Spor

Şırnak Spor Spor Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 25 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Mayıs burç yorumları nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Fatih Erbakan ne dedi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Mayıs günün maçları nereden izlenir? SEN BÜYÜMEYE BAK İZLE FULL TEK PARÇA İZLE! Sen Büyümeye Bak nereden izlenir?
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title