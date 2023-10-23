Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, kaçak sigara, nargile tütünü, cep telefonu ve diğer çeşitli eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin, 20 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 9 bin 90 paket sigara, 250 puro, 14 kilogram nargile tütünü, 194 muhtelif eşya, 28 cep telefonu, 167 elektronik eşya, 583 cep telefonu aksesuarı, 71 kilogram kaçak çay ile tarihi değere sahip 5 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.